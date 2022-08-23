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Spor

Fenerbahçe Beko'da yeni sezon mesaisi başladı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko'da yeni sezon hazırlıkları Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılan ilk antrenmanla başladı.

AA23 Ağustos 2022 Salı 22:52 - Güncelleme:
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Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştiren sezonun ilk antrenmanında, milli takımlarında bulunan ve özel nedenlerden dolayı İstanbul dışında olan oyuncular yer almadı.

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan ile Fenerbahçe Beko'dan sorumlu yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu da sarı-lacivertli takımın antrenmanını takip etti.

Fenerbahçe Beko çalışmalarını İstanbul'da sürdürecek ve ilk hazırlık karşılaşmalarına 3-4 Eylül tarihlerinde TÜBAD Turnuvası'nda çıkacak.

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