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Spor

Fenerbahçe Beko'dan 42 sayılık fark

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı final ilk maçında Fenerbahçe Beko sahasında Anadolu Efes'i 108-66 yendi.

4 Haziran 2023 Pazar 01:45 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko'dan 42 sayılık fark
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Müsabakaya iyi başlayan lacivert-beyazlı ekip, 5. dakikayı 13-10 önde geçti. Son 4 dakika 14 saniyeye 17-12 geride giren sarı-lacivertliler, 11-0'lık seri yakalayarak ilk çeyreği 23-17 üstün tamamladı. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, devre arasına 51-37 önde girdi.

Müsabakanın ikinci yarısında da etkili bir performans sergileyen Fenerbahçe, üçüncü çeyreği 77-54 önde kapattı. Son periyotta farkı iyice açan sarı-lacivertliler, parkeden 108-66 üstün ayrıldı.

Süre alan 10 oyuncusunun da skor ürettiği Fenerbahçe Beko'da 7 isim çift hanelere ulaştı. Sarı-lacivertlilerde Motley 18, Hayes 15 sayıyla galibiyette başrolü oynadı.

Anadolu Efes'te ise Bryant 13 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu.

Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride ikinci karşılaşma 5 Haziran Pazartesi günü yine Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde oynanacak.

Fenerbahçe Beko: 108 - Anadolu Efes: 66

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Kerem Baki, Mehmet Şahin, Ahmet Tatlıcı

Fenerbahçe Beko: Motley 18, Vilbekin 11, Hayes 15, Pierre 10, Calathes 9, Melih Mahmutoğlu 6, Samet Geyik 12, Tarık Biberoviç 11, Guduric 5, İsmet Akpınar 11

Anadolu Efes: Larkin 9, Beaubois 4, Bryant 13, Clyburn 4, Zizic 10, Furkan Haltalı 7, Buğrahan Tuncer, Micic 10, Erten Gazi 7, Doğuş Balbay, Egehan Arna 2

1. Periyot: 23-17

Devre: 51-37

3. Periyot: 77-54

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