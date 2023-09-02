Fenerbahçe Beko'dan Iffe Lundberg hamlesi

Fenerbahçe Beko, Brezilya Milli Takımı'nda sakatlık yaşayan ve uzun süre parkelerden uzak kalacak olan Raul Neto'nun boşluğunu doldurmayı hedefliyor.

Sırp basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe Beko, Bologna forması giyen 28 yaşındaki 1.93'lük gard Iffe Lundberg için hamle yaptı.

Itouidis'in 2021-22'de CSKA Moskovo'dan tanıdığı oyuncu olan Lundberg için görüşmelere başlanacağı öne sürüldü.

Öte yandan İtalyan ekibi Bologna'nın da uygun bir teklif gelmesi durumunda Danimarkalı oyuncunun gidişine izin verebileceği ifade edildi.