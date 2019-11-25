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Fenerbahçe Beko’dan Nikola Kalinic Açıklaması

Fenerbahçe, Darüşşafaka maçında sakatlanan ve hastaneye kaldırılan Nikola Kalinic hakkında açıklamada bulundu.

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Sarı lacivertliler, başarılı oyuncunun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Sarı lacivertlilerin internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
 
"Oyuncumuz Nikola Kalinic’in, 24 Kasım Pazar günü (dün) oynanan Darüşşafaka Tekfen maçının son bölümünde burnuna aldığı darbeyle oluşan sakatlığı sonrasında detaylı kontroller gerçekleştirilmiştir.
 
Yapılan kontroller sonucunda sporcumuzun burnunda kırık tespit edilmiştir. Nikola Kalinic, bugün bir burun operasyonu geçirecek ve devam eden süreçte sporcumuzun tedavisi sağlık ekibimizin kontrolünde sürdürülecektir.
 
Başarılı oyuncumuz Nikola Kalinic’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

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