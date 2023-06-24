Fenerbahçe Beko'dan Papagiannis hamlesi

Yunan basınından Sport24'ün haberine göre; Fenerbahçe Beko, son olarak Panathinaikos'ta forma giyen 25 yaşındaki pivot Georgios Papagiannis'e resmi teklifte bulundu.

YILLIK 1.5 MİLYON EURO

Haberde, Fenerbahçe'nin Papagiannis'e birden fazla sezonu içeren bir sözleşme teklifinde bulunduğu ve yıllık 1.5 milyon euro önerdiği kaydedildi. Ayrıca haberde, Papagiannis'in şu sıralar ABD'de olduğu ve NBA ihtimalini düşündüğü belirtilirken, son 5 sezondur formasını giydiği Panathinaikos'un da yıldız oyuncuya yıllık 1.2 milyon euro kazanacağı bir teklifte bulunduğu yazıldı.

25 yaşındaki Yunan oyuncu geçtiğimiz sezon THY EuroLeague'de 8.5 sayı, 5.6 ribaunt ve 1.2 block ortalamaları ile oynamıştı.