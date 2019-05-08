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Fenerbahçe Beko'dan sakatlık açıklaması

Sakatlıkları bulunan Joffrey Lauvergne ve Luigi Datome, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final maçlarında takımdaki yerlerini alamayacak.

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Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nda sakatlıkları bulunan oyuncular Joffrey Lauvergne ve Luigi Datome, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final maçlarında forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 17-19 Mayıs'ta İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentinde düzenlenecek Dörtlü Final maçlarında sakatlıkları bulunan Joffrey Lauvergne ve Luigi Datome, takımdaki yerlerini alamayacak.

Sakatlık sorunları nedeniyle bir süredir parkelerden uzak kalan Jan Vesely ve Nikola Kalinic'in ise tedavi süreçleri devam ediyor.

İki basketbolcunun oynayıp oynamayacağına sağlık durumlarının gelişimi gözlemlenerek Dörtlü Final öncesi karar verilecek.

(AA)

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