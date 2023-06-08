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Spor

Fenerbahçe Beko'dan sert açıklama: Galibiyetimiz elimizden alındı

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ile oynanan Türkiye Sigorta Süper Ligi yarı final play-off serisi 3. maçı sonrası bir paylaşımda bulundu.

8 Haziran 2023 Perşembe 00:19 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko'dan sert açıklama: Galibiyetimiz elimizden alındı
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Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes karşılaşmasının ardından maçın hakemlerine tepki gösterdi.

Sarı-lacivertliler ayrıca hakemler için TBF'ye çağrıda bulundu. Açıklamada, "İlgili hakemlerin ortaya koyduğu tavrın sebebini, motivasyonlarının kaynağını ve yaşanan rezilliğin açıklamasını Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan ivedilikle bekliyoruz." denildi.

ALİ KOÇ, YÖNETİMİ OLAĞANÜSTÜ TOPLUYOR

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un, Anadolu Efes ile oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Ligi yarı final serisi üçüncü maçında yaşananlardan ötürü yönetim kurulunu olağanüstü gündemle perşembe günü kulübe çağırdığı öğrenildi.

Ali Koç'un, olağanüstü önlemler ve kararlar dahi birçok seçeneği değerlendireceği, alınacak kararın ivedilikle uygulanacağı belirtildi.

İşte Fenerbahçe Beko'nun açıklaması:

"Bu akşam Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-23 sezonu play-off yarı final üçüncü maçında Anadolu Efes ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşma maçın hakemleri Aytuğ Ekti, Zafer Yılmaz ve Serdar Ünal'ın ortaya koyduğu yönetimle 97-91 ev sahibi ekip lehine sonuçlandırıldı.

Bu maçın sonucu ne teknik adamların taktikleri sonucunda ne de takımların sahada ortaya koyduğu mücadele ile belirlenmiştir.

Bu maç Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından atanan bu 3 hakem tarafından rakibimiz Efes'e armağan edilmiştir.

Anadolu Efes'in maç boyunca 32 serbest atış kullanmasına izin verilirken, bu sayı Takımımız için yalnızca 12 olarak kalmış; üstelik maçın karar anlarında Takımımız aleyhine çalınan ve çalınmayan çok kritik fauller maçın kazanınını belirlemiştir.

Bu maçta, ilgili hakemlerin ortaya koyduğu tavrın sebebini, motivasyonlarının kaynağını ve yaşanan rezilliğin açıklamasını Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan ivedilikle bekliyoruz.

Bugün yaşanan son örnek olan basketbol maçından hareketle Türk sporunda branş fark etmeksizin görevi ve sorumluluğu olan herkes şunu bilmelidir ki;

Türk sporunda hemen her branşta yaptığı maddi manevi yatırımlar, eşsiz fedakarlık, tarifsiz emekle; marka değerini, rekabeti ve reytingi ayakta tutan kulüplerin başında gelen Fenerbahçe'nin sahalarda ve salonlarda göz göre göre, açık açık haksızlığa uğratılmasına dur demenin zamanı gelmiştir.

Oynanacak maçları, ortaya konan mücadeleyi, verilen emekleri hakkıyla yönetmeyecek, sonuçları hakemlerinizle belirleyecekseniz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak tavrımız ve cevabımız en sert şekilde olacaktır."

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