Fenerbahçe Beko'dan siyah forma kararı

Fenerbahçe Beko, ülkemizde yaşanan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımız için Partizan maçı öncesi yeni bir karar aldı.

Sarı lacivertli kulüp, THY EuroLeague'de oynayacakları Partizan maçına siyah formayla çıkma kararı aldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Partizan maçında 'Siyah' formamızla parkede olacağız. Kalbimiz ve dualarımız deprem bölgelerindeki vatandaşlarımızla." denildi.

MELİH MAHMUTOĞLU: KALBİMİZİN EN DERİNLERİNDE HİSSEDİYORUZ



Kaptan Melih Mahmutoğlu ise, "Ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Peş peşe gelen depremlerden dolayı hayatını kaybeden insanlarımızın üzüntüsünü kalbimizin en derinlerinde hissediyoruz. Dualarımız oradaki insanlarımızla birlikte. Basketbola odaklanmanın çok zor olduğu bir dönemdeyiz ancak bu karşılaşmanın bizim için önemini biliyoruz. En iyi mücadelemizi ortaya koyarak galip gelmek istiyoruz." diye konuştu.