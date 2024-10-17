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Spor

Fenerbahçe Beko'dan Skylar Mays hamlesi

Fenerbahçe Beko'nun eski Portland Trail Blazers oyun kurucusu Skylar Mays'ı kadrosuna katmaya yakın olduğu öne sürüldü.

17 Ekim 2024 Perşembe 10:33 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko'dan Skylar Mays hamlesi
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Fenerbahçe Beko'nun, eski Portland Trail Blazers guardı Skylar Mays ile anlaşmaya yakın olduğu bildirildi.

BasketNews'a konuşan kaynaklar, dört yıllık NBA deneyimine sahip olan point guard Mays'in, Fenerbahçe Beko'ya katılmaya oldukça yakın olduğunu belirtti.

Scottie Wilbekin'in ön çapraz bağ yırtığı sakatlığı nedeniyle devre dışı kalmasıyla, Fenerbahçe bu boşluğu doldurmak için doğrudan çalışmalara başlamıştı.

Şu anda Minnesota Timberwolves ile bir antrenman kampı anlaşması bulunan Mays, Trail Blazers'ın yanı sıra daha önce Atlanta Hawks ve Los Angeles Lakers formaları da giymiş ve 105 NBA maçında ortalama 10,6 dakika sahada kalarak 4,3 sayı, 1,2 ribaund ve 1,7 asist istatistikleri kaydetmişti.

Geçtiğimiz sezon Blazers'ta forma giyen Mays, Kasım ayında oynadığı 11 maçta 9.3 sayı, 2.2 ribaund ve 5.5 asist ortalamaları yakalarken, Lakers'a geçtikten sonra oynadığı yedi G League maçında ise bu istatistikleri 21.1 sayı, 5.0 ribaund ve 5.6 asiste yükseltmişti.

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