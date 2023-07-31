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Spor

Fenerbahçe Beko'dan yeni sezon öncesi 2 turnuva

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı 2023-2024 sezonu öncesi hazırlık programı belli oldu. Sarı lacivertli ekip Rodos'ta 15-16 Eylül tarihlerinde, Moskova'da ise 21-24 Eylül tarihleri arasında iki hazırlık turnuvasına katılacak.

IHA31 Temmuz 2023 Pazartesi 14:46 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko'dan yeni sezon öncesi 2 turnuva
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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı 2023-2024 sezonu öncesi hazırlık programı belli oldu.

Yeni sezon öncesinde ilk takım idmanını 25 Ağustos Cuma günü yapacak olan Fenerbahçe Erkek Basketbol takımı, Rodos'ta 15-16 Eylül tarihlerinde, Moskova'da ise 21-24 Eylül tarihleri arasında iki hazırlık turnuvasına katılacak. Fenerbahçe Beko'nun Rodos'ta katılacağı Nikos Galis Turnuvası'nda Maccabi Playtika, Valencia ve Panathinaikos ekipleri yer alacak. Sarı-lacivertlilerin Moskova'da katılacağı VTB Süper Kupası'nda ise Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra CSKA Moskova, Lokomotiv Kuban, Nizhny Novgorod, Zenit, UNICS Kazan, Beşiktaş ve MBA Moskova ekipleri bulunacak.

Fenerbahçe Beko'nun hazırlık programı kapsamında oynayacağı karşılaşmalar ise şöyle:

6 Eylül: Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)

11 Eylül: Fenerbahçe Beko - Zenit (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)

15 Eylül: Fenerbahçe Beko - Valencia (Rodos)

16 Eylül: Fenerbahçe Beko - Panathinaikos ya da Maccabi (Rodos)

21 Eylül: Fenerbahçe Beko - MBA Moskova (Moskova)

23 Eylül: Fenerbahçe Beko - CSKA Moskova ya da Lokomotiv Kuban (Moskova)

24 Eylül: Final ya da klasman maçları (Moskova)

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