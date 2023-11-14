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Spor

Fenerbahçe Beko'nun rakibi Kızılyıldız

THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 8. hafta mücadelesinde bu akşam (salı) Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele TSİ 22.45'te başlayacak.

14 Kasım 2023 Salı 08:47 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko'nun rakibi Kızılyıldız
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Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin sekizinci hafta mücadelesinde 14 Kasım Salı günü Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Belgrad'daki Stark Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.45'te başlayacak. Karşılaşma, S Sport tarafından canlı yayınlanacak.

Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 maçta 5 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, Real Madrid ve Barcelona'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde, Dyshawn Pierre, Sertaç Şanlı ve Metecan Birsen çift maç haftası karşılaşmalarında forma giyemeyecek. Nick Calathes ve Marko Guduric ise takımla seyahat edecek ve durumlarına maç gününde karar verilecek.

Geçen hafta da Sırbistan deplasmanına giden Fenerbahçe Beko, eski başantrenörü Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'a 85-84 mağlup olmuştu.

Geride kalan 7 maçta 2 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan Kızılyıldız, 15. sırada bulunuyor.

Bu sezon iç sahada ASVEL ve Bayern Münih'i mağlup eden Sırbistan temsilcisi; Zalgiris, Monaco, Virtus Segafredo Bologna, Partizan ve Barcelona maçlarından yenilgiyle ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, geçen sezon bu deplasmanda uzatmalara giden müsabakayı 91-89 kaybetmişti.

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