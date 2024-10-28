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Spor

Fenerbahçe Beko'nun rakibi Maccabi

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 6. haftasında 29 Ekim Salı günü İsrail'in Maccabi Playtika takımıyla kozlarını paylaşacak.

AA28 Ekim 2024 Pazartesi 11:55 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko'nun rakibi Maccabi
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enerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın İsrail'in Maccabi Playtika takımıyla karşı karşıya gelecek.

Avrupa Ligi yönetiminin güvenlik tedbirlerini gerekçe göstermesi sebebiyle müsabaka, Litvanya'da oynanacak. Kaunas kentindeki Zalgirio Arena'da gerçekleştirilecek müsabaka TSİ 21.30'da başlayacak.

Ligdeki son müsabakasında sahasında Panathinaikos'a 81-76 mağlup olan sarı-lacivertliler, 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle haftaya 9. sırada giriyor.

Konuk ekip ise 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 15. basamakta bulunuyor.

30. KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Fenerbahçe ile Maccabi, yarın 30. kez bu arenada karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında daha önce oynanan 29 müsabakada İsrail temsilcisinin 17-12 üstünlüğü bulunuyor.

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