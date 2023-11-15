İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Kasım 2023 Çarşamba / 3 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,6751
  • EURO
    31,2076
  • ALTIN
    1816.74
  • BIST100
    7692.37
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Beko'nun rakibi Maccabi Playtika
Spor

Fenerbahçe Beko'nun rakibi Maccabi Playtika

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 9. hafta mücadelesinde İsrail ekibi Maccabi Playtika'yla karşı karşıya gelecek. Alınan güvenlik önlemleri gereği, İstanbul'da oynanması gereken mücadele, Sırbistan'da yapılacak.

AA15 Kasım 2023 Çarşamba 10:04 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko'nun rakibi Maccabi Playtika
ABONE OL

Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.05'te başlayacak.

Çift maç haftasında ilk mücadelesine Kızılyıldız deplasmanında çıkan sarı-lacivertliler, Sırbistan temsilcisine 87-56 mağlup olarak sekizinci haftada üçüncü yenilgisini yaşadı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle THY Avrupa Ligi maçlarını Sırbistan'da oynayan Maccabi Playtika, dün konuk ettiği Olympiakos'a 79-74 kaybederek 7. maçında üçüncü kez yenildi.

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 27 maçta Maccabi Playtika 16 kez kazanırken, Fenerbahçe Beko 11 kez parkeden galibiyetle ayrıldı.

GÜVENLİK GEREKÇESİYLE MACCABİ PLAYTİKA MAÇLARININ YERİ DEĞİŞTİ

Fenerbahçe Beko ile Maccabi Playtika arasında oynanacak karşılaşmaların yerinde güvenlik gerekçesiyle değişikliğe gidilmişti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanması gereken 9. hafta karşılaşması, aynı tarihte İsrail ekibinin ev sahipliğinde ve seyircisiz olarak Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacağı belirtilmişti.

Bu değişikliğin ardından, iki takım arasında 4 Ocak 2024'te İsrail ekibinin ev sahipliğinde oynanması gereken 19. hafta müsabakasının, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacağı açıklanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.