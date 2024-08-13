İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ağustos 2024 Salı / 8 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,5475
  • EURO
    36,8018
  • ALTIN
    2663.59
  • BIST100
    9877.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Beko'nun yeni sezon hazırlık programı netleşti
Spor

Fenerbahçe Beko'nun yeni sezon hazırlık programı netleşti

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın 2024-2025 sezonu öncesinde hazırlık programı belli oldu.

AA13 Ağustos 2024 Salı 16:43 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko'nun yeni sezon hazırlık programı netleşti
ABONE OL

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, sarı-lacivertlilerin yeni sezon öncesi ilk takım idmanını 26 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştireceği ve 5 hazırlık maçına çıkacağı belirtildi.

Sarı-lacivertlilerin 4 Eylül'de Karşıyaka Basketbol ve 11 Eylül'de Bahçeşehir Koleji ile İstanbul'da karşılaşacağı, 14-15 Eylül'de ise Yunanistan'daki Girit Turnuvası'nda EA7 Emporio Armani Milan ve Olympiakos ya da Virtus Segafredo Bologna ile mücadele edeceği aktarıldı.

Fenerbahçe Beko'nun son hazırlık maçını ise 20 Eylül'de Manisa Büyükşehir Belediyespor'a karşı İstanbul'da yapacağı kaydedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.