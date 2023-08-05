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Spor

Fenerbahçe Beko'nun yeni yıldızı Raul Neto

Fenerbahçe Beko, son olarak Cleveland Cavaliers forması giyen Raul Neto'yu kadrosuna kattığını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

5 Ağustos 2023 Cumartesi 12:22 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko'nun yeni yıldızı Raul Neto
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Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe Beko yeni transferini açıkladı.

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon Cleveland Cavaliers forması giyen 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Raul Neto'yu kadrosuna kattı.

Deneyimli oyuncu ile 2 yıllık anlaşma sağlandı.

48 KARŞILAŞMADA GÖREV ALDI

Cleveland formasıyla geride bıraktığımız sezon 48 karşılaşmada görev alan Neto; 3.3 sayı, 1.0 ribaund, 1.6 sayı istatistikleri ile oynadı.

BEŞİNCİ TRANSFER

Fenerbahçe Beko, daha önce Sertaç Şanlı, Yam Madar, Nate Sestina ve Georgios Papagiannis'i kadrosuna katmıştı.

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