Fenerbahçe Beko'nun yeni yıldızı Sertaç Şanlı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko, çarpıcı bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

SERTAÇ İLE ANLAŞILDI

Pota altını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, milli oyuncu Sertaç Şanlı ile anlaşmaya vardı. Sertaç, gelecek sezon Fenerbahçe Beko forması giyecek. Fenerbahçe, 31 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

SÖZLEŞMESİ BİTTİ

2 sezondur Barcelona forması giyen 31 yaşındaki oyuncunun İspanyol ekibiyle olan sözleşmesi sona ermişti.

GEÇTİĞİMİZ SEZON ÖZETİ

Tecrübeli pivot oyuncusu geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla 7.8 sayı 3.9 ribaunt ve 0.8 asist ortalamaları yakaladı.

KARİYERİ

Sertaç Şanlı daha önce Türkiye'de Anadolu Efes, Galatasaray, Trabzonspor, Pınar Karşıyaka, Beşiktaş gibi takımlarda oyanmıştı.