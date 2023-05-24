İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mayıs 2023 Çarşamba / 5 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,8944
  • EURO
    21,4239
  • ALTIN
    1255.37
  • BIST100
    4424.92
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Fenerbahçe Beko'ya İtalyan guard!

Gelecek sezon için kadro planlamasına şimdiden başlayan Fenerbahçe Beko, İtalyan gard Nico Mannion'u gündemine aldı. Yunan basınına göre sarı-lacivertliler, Virtius Bologna ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Nico Mannion için girişimlere başladı.

24 Mayıs 2023 Çarşamba 18:10 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko'ya İtalyan guard!
ABONE OL

THY EuroLeague'e play-off turunda veda eden Fenerbahçe Beko, gelecek sezonun kadro planlaması için şimdiden kollarını sıvadı.

NICO MANNION İDDİASI

Yunan gazeteci Christos Harpidis'in haberine göre; Fenerbahçe Beko, Virtus Bologna'nın sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 22 yaşındaki İtalyan gard Nico Mannion'u kadrosuna katmak istiyor. Haberde Fenerbahçe'nin Mannion ile uzun vadeli bir sözleşme imzalamak istediği ifade edilirken, İtalyan oyuncu ile Bayern Münih ve ASVEL'in de ilgilendiği aktarıldı.

WARRIORS DRAFT ETMİŞTİ

2020 NBA draftında Golden State Warrios tarafından 48. sıradan seçilen Mannion o sezon Warriors formasıyla çıktığı 30 maçta 4.1 sayı, 1.5 ribaund ve 2.3 asist ortalamaları yakalamıştı.

İki sezondur Virtus Bologna forması giyen Mannion bu sezon Euroleague'de çıktığı 19 maçta 5.9 sayı, 1.4 ribaund ve 2.6 asist ortalamaları ile oynadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.