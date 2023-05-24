Fenerbahçe Beko'ya İtalyan guard!

THY EuroLeague'e play-off turunda veda eden Fenerbahçe Beko, gelecek sezonun kadro planlaması için şimdiden kollarını sıvadı.

NICO MANNION İDDİASI

Yunan gazeteci Christos Harpidis'in haberine göre; Fenerbahçe Beko, Virtus Bologna'nın sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 22 yaşındaki İtalyan gard Nico Mannion'u kadrosuna katmak istiyor. Haberde Fenerbahçe'nin Mannion ile uzun vadeli bir sözleşme imzalamak istediği ifade edilirken, İtalyan oyuncu ile Bayern Münih ve ASVEL'in de ilgilendiği aktarıldı.

WARRIORS DRAFT ETMİŞTİ

2020 NBA draftında Golden State Warrios tarafından 48. sıradan seçilen Mannion o sezon Warriors formasıyla çıktığı 30 maçta 4.1 sayı, 1.5 ribaund ve 2.3 asist ortalamaları yakalamıştı.

İki sezondur Virtus Bologna forması giyen Mannion bu sezon Euroleague'de çıktığı 19 maçta 5.9 sayı, 1.4 ribaund ve 2.6 asist ortalamaları ile oynadı.