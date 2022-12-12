Fenerbahçe Beko'ya kötü haber! Jonathan Motley...

Fenerbahçe Beko, oyuncusu Johnathan Motley'in sakatlandığını açıkladı.
Yapılan açıklamada oyuncunun; sol baldırından sakatlandığı ve 10-15 gün içinde sahalara döneceğini açıklandı.
Amerikalı pivot, Türk Telekom maçında sakatlanmıştı.
İşte yapılan açıklama;
"Fenerbahçe Beko oyuncusu Johnathan Motley, takımımızın 11 Aralık Pazar günü Türk Telekom ile oynadığı karşılaşmada sol baldırından sakatlık yaşamıştır.
Tedavisine başlanan sporcumuzun sahalara dönüş sürecinin 10-15 gün olması öngörülmektedir."
Fenerbahçe önümüzde ki maçta THY Avrupa Ligi'nde Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak.