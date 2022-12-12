İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Aralık 2022 Pazartesi / 19 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6457
  • EURO
    19,7142
  • ALTIN
    1072.66
  • BIST100
    5193.99
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Beko'ya kötü haber! Jonathan Motley...
Spor

Fenerbahçe Beko'ya kötü haber! Jonathan Motley...

Fenerbahçe Beko'nun Amerikalı pivotu Jonathan Motley, Türk Telekom ile oynanan maçta sakatlanmıştı. Olympiakos maçına yetiştirilmek istenen oyuncunun 10 ile 15 gün arasında parkelerden uzak kalacağı açıklandı.

12 Aralık 2022 Pazartesi 15:29 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko'ya kötü haber! Jonathan Motley...
ABONE OL

Fenerbahçe Beko, oyuncusu Johnathan Motley'in sakatlandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada oyuncunun; sol baldırından sakatlandığı ve 10-15 gün içinde sahalara döneceğini açıklandı.

Amerikalı pivot, Türk Telekom maçında sakatlanmıştı.

İşte yapılan açıklama;

"Fenerbahçe Beko oyuncusu Johnathan Motley, takımımızın 11 Aralık Pazar günü Türk Telekom ile oynadığı karşılaşmada sol baldırından sakatlık yaşamıştır.

Tedavisine başlanan sporcumuzun sahalara dönüş sürecinin 10-15 gün olması öngörülmektedir."

Fenerbahçe önümüzde ki maçta THY Avrupa Ligi'nde Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.