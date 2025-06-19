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Spor

Fenerbahçe Beko'ya para cezası

TBF, Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasındaki müsabakada yaşanan olaylar sebebiyle verdiği cezaları açıkladı.

AA19 Haziran 2025 Perşembe 16:33 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko'ya para cezası
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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Beko'ya 210 bin lira para cezası verdi.

TBF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasında oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ilk maçında yaşanan "Salon ve seyirci olayları" ile taraftarların neden olduğu "Çirkin ve kötü tezahürat" gerekçeleriyle sarı-lacivertli kulübe 210 bin lira para cezası uyguladı.

Disiplin Kurulu, Beşiktaş Kulübüne ise söz konusu müsabakanın ardından kulüp resmi internet sitesinde yayımlanan "Sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle 140 bin lira para cezası verdi.

Ayrıca kurul, siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi Özkan Arseven'e de "Sportmenliğe aykırı açıklamaları" sebebiyle 120 bin lira para cezası uyguladı.

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