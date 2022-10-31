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Spor

Fenerbahçe Beko'yu Pınar Karşıyaka da durduramadı

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 100-88 yenerek 5'te 5 yaptı.

AA31 Ekim 2022 Pazartesi 22:12 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko'yu Pınar Karşıyaka da durduramadı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. hafta kapanış maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 100-88 mağlup etti.

Karşılaşmaya konuk İzmir ekibi, Jaylon Marcus Brown ve Astacio'nun bulduğu basketlerle etkili başladı ve ilk üç dakikada 7 sayılık (2-9) fark yakaladı. Daha sonra Motley, Guduric ve Calathes'la sayılarla üreten Fenerbançe Beko, 5. dakikada 12-11 öne geçti. Son bölümde McCollum, Jaylon Marcus Brown ve Vittorio Brown'un üçlükleriyle üstünlüğü tekrar ele geçiren Pınar Karşıyaka, ilk periyodu 8 sayı farkla üstün tamamladı: 18-26.

İkinci periyoda sarı-lacivertli ekip hızlı başladı. Melih Mahmutoğlu'nun etkili oyunuyla farkı kapatan Fenerbahçe Beko, devre bitimine 5.5 dakika kala 5 sayılık üstünlük yakaladı: 35-30. Çeyreğin son bölümü ise büyük bir çekişmeye sahne oldu ve skor tabelasında üstünlük sürekli el değiştirdi. İzmir ekibi, bitime 1 dakika kala 5 farklı üstünlük yakalayan sarı-lacivertlilere Kenan Sipahi ile McCollum'un sayılarıyla yanıt verdi. Devreye 49-49 beraberlikle girildi.

Maçın üçüncü periyodunda Fenerbahçe Beko, etkili bir oyun sergileyip, rakibiyle farkı açtı. Özellikle Wilbekin'in üçlükleri ve Hayes Davis'in sayılarıyla ilk 5 dakikalık bölümde karşılaşmadaki en yüksek farklı (16) yakalayan sarı-lacivertliler, bu üstünlüğünü çeyrek sonuna kadar sürdürdü. Bu çeyrekte, her iki ekibe de sportmenlik dışı ve teknik fauller çalındı, oyuncular arasında sürtüşmeler yaşandı. Üçüncü çeyrek, 17 sayılık fark bulan Fenerbahçe Beko'nun 83-66 üstünlüğüyle bitti.

Son periyotta ev sahibi ekip, oyun ve skor üstünlüğünü korudu. Wilbekin ile Melih Mahmutoğlu'nun etkili oyunuyla farkı çift hanelerin altına düşürmeyen ve 100 sayı bulan Fenerbahçe Beko, rakibi Pınar Karşıyaka'yı 12 sayı farkla, 100-88 mağlup etti.

SALON: Ülker ve Spor Etkinlik

HAKEMLER: Erşan Kartal, Alper Altuğ Köselerli, Tolga Edis

FENERBAHÇE BEKO: Motley 22, Metecan Birsen 2, Hayes Davis 12, Guduric 4, Calathes 7, Şehmus Hazer 2, Wilbekin 27, İsmet Akpınar, Tarık Biberoviç, Samet Geyik, Melih Mahmutoğlu 17, Booker 7

PINAR KARŞIYAKA: Jaylon Marcus Brown 8, Kuzminskas 15, Astacio 18, Vittorio Brown 12, Kenan Sipahi 14, McCollum 17, Ali Efe Barış, Berkan Durmaz 4, Thomas Akyazılı, Dusan Cantekin, Mert Celep

1. PERİYOT: 18-26

DEVRE: 49-49

3. PERİYOT: 83-66

5 FAULLE ÇIKANLAR: 32.52 Vittorio Brown, 38.29 Jaylon Marcus Brown (Pınar Karşıyaka)

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