18 Ağustos 2025 Pazartesi
Fenerbahçe-Benfica maçına Alman hakem

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe-Benfica maçını Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek.

18 Ağustos 2025 Pazartesi 11:32
Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında 20 Ağustos Çarşamba günü sahasında oynayacağı Benfica karşılaşmasını Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de Portekiz temsilcisi Benfica'yı ağırlayacak. Bu mücadelede Alman hakem Daniel Siebert düdük çalacak. Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Dominik Schaal yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Daniel Schlager olacak.

Müsabakada VAR'da Christian Dingert, AVAR'da da Johann Pfeifer yer alacak.

