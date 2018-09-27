Fenerbahçe, Benzia transferi için Lille ile transfer görüşmelerine başladı
Konya ve Beşiktaş maçlarında ortaya koyduğu futbolla tam not alan Benzia için Fenerbahçe Yönetimi harekete geçme kararı aldı.
Lille’den kiralanan 24 yaşındaki 10 numaranın satın alma opsiyonu 7.4 milyon Euro. Sarı- Lacivertliler, Fransız kulübüyle erkenden temas kurup, pazarlıklarla bu rakamı aşağıya çekmeyi düşünüyor. Cezayirli futbolcunun da Fenerbahçe’de ve İstanbul’da mutlu olması, önemli bir koz. Teknik direktör Cocu, Benzia’ya ideal 11’inde düzenli forma verecek.
Benzia, Konyaspor maçında Elif Elmas'a yaptığı asistle Fenerbahçe formasıyla iyi bir başlangıç yapmış, Beşiktaş maçında da çalımları ve hızlı oyunuyla takdir toplamıştı.
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