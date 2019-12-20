20.12.2019 11:00 - Güncelleme: 20.12.2019 11:00

Fenerbahçe Beşiktaş derbi mücadelesi ile ligin 16. haftasında kritik bir derbi mücadelesi yaşanacak. Gözler bu hafta oynanacak olan derbiye çevrildi. Fenerbahçe Beşiktaş biletleri ne zaman satışa çıkacak? Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ne zaman? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Süper Lig'in 16. haftasında 22 Aralık Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi hakkında tüm detaylar haberimizde..

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Fenerbahçe Kart Sahipleri ve Fenercell abonelerine 19 Aralık Perşembe günü satılan biletler, genel satışa ise bugün sunuldu.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN?

Süper Lig'in 16. haftasında 22 Aralık Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta tecrübeli hakem Çakır düdük çalacak.

Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak. Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında Mete Kalkavan, Volkan Bayarslan ve Mustafa Emre Eyisoy görev alacak.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ DERBİSİ ŞİFRELİ Mİ?

Fenerbahçe Beşiktaş derbisi 22 Aralık Pazar günü oynanacak. Pazar günü oynanacak mücadele saat 19:00'da başlayacak. Fenerbahçe Beşiktaş maçı beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Süper Lig'in 16. haftasında karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Beşiktaş'ta golcü oyuncular Vedat Muric ve Burak Yılmaz, derbi maçta takımlarının en önemli gücü olacak. Muric sarı-lacivertli forma altında 14 maçta 9 gol atarken, Fenerbahçe bu karşılaşmaların tamamını kazandı. Beşiktaş'ta bu sezon 10 maçta görev alabilen Burak Yılmaz, 5 kez fileleri havalandırdı.

Süper Lig'in 16. haftasındaki derbi maçta karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Beşiktaş'ta gözler golcü oyuncular Vedat Muric ile Burak Yılmaz'ın üzerinde olacak.

Sarı-lacivertli takıma sezon başında transfer olan Muric, görev aldığı 14 lig maçında 9 kez fileleri havalandırırken, Beşiktaş'ın tecrübeli santrforu Burak Yılmaz ise 10 karşılaşmada 5 defa gol sevinci yaşadı.