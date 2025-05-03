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Spor

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine doğru! İşte maç öncesi istatistikler

Ezeli rakiplerden Fenerbahçe ve Beşiktaş, Kadıköy'de 57. kez karşılaşacak. Fenerbahçe'nin 22 galibiyetine karşılık Beşiktaş 14 kez kazandı. Son 10 maçta ev sahibi ekip 5 kez sahadan galip ayrıldı. Kartal, bu statta 15 yıllık galibiyet hasretini 2020'de bitirmişti.

Akşam3 Mayıs 2025 Cumartesi 08:12 - Güncelleme:
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine doğru! İşte maç öncesi istatistikler
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Hedefleri farklı olan iki ezeli rakip, yarın Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Lider G.Saray'ın 5 puan gerisinde olan F.Bahçe kazanıp şampiyonluk umudunu sürdürmek amacında... Tarihin en kötü sezonlarından birisini yaşayan Beşiktaş ise elde edeceği iyi bir sonuçla Avrupa hedefini sonuna kadar kovalamayı planlıyor. Ezeli rakipler, Kadıköy'de 57. kez kozlarını paylaşacak. Geride kalan müsabakalarda Sarı-Lacivertliler 22 galibiyet elde ederken, Siyah-Beyazlılar da 14 kez galibiyet sevinci yaşadı. 20 maçta ise eşitlik bozulmadı. Söz konusu karşılaşmalarda F.Bahçe'nin 83 golüne, Beşiktaş 67 golle karşılık verdi. Kanarya ayrıca bu müsabakaların 12'sinde gol atamadı. Kadıköy'de yapılan karşılaşmaların sadece 6'sı golsüz tamamlandı.

SON 10 MAÇTA EŞİTLİK

Ezeli rakipler arasında Kadıköy'de oynanan 43 lig maçında Fenerbahçe, 17 kez sahadan galip ayrılırken (Yüzde 39.53), Beşiktaş 11 müsabakada 3 puan aldı. 15 derbi ise berabere sonuçlandı (Yüzde 60.07). Ülker Stadyumu'ndaki lig maçlarında Sarı-Lacivertliler 63 kez fileleri havalandırırken, Siyah-Beyazlılar da 57 gol kaydetti. İki ezeli rakibin Kadıköy'de oynadığı son 10 lig maçında ev sahibi 5 galibiyet alırken, konuk ekip de 2 kez kazandı. 3 mücadele ise berabere tamamlandı.

15 YILLIK YENİLMEZLİK

Beşiktaş, 2000'li yılların başında ezeli rakibinin sahasında üstünlük kurarken, 17 Nisan 2005'te aldığı 4-3'lük galibiyetinin ardından 15 yıl bekledi. Bu süreçte Kadıköy'de oynanan müsabakalarda Fenerbahçe 11 galibiyet, 7 beraberlik aldı ve mağlubiyet yaşamadı. Aynı dönemde Kanarya, Türkiye Kupası'nda 2 defa konuk ettiği Kartal'a karşı 1 kez hükmen galibiyet alırken, 1 defa da berabere kaldı. Kartal, 29 Kasım 2020'de 4-3'lük sonuçla kazanarak bu hasretini sonlandırdı.

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