İSTANBUL 28°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ekim 2022 Cumartesi / 6 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5039
  • EURO
    18,1433
  • ALTIN
    988.219
  • BIST100
    3179.99
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine hazır
Spor

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine hazır

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maçın hazırlıkları tamamlandı.

DHA1 Ekim 2022 Cumartesi 20:11 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine hazır
ABONE OL

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesislerinde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular; koşu, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından 2 gruba ayrıldı, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertli ekip, yarın saat 20.00'de Vodafone Park'ta Beşiktaş'a konuk olacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.