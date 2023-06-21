Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri belli oldu

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Tirana - Dinamo Batumi eşleşmesi galibi oldu.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi La Fiorita 1967 - FC Zimbru Chisinau eşleşmesi galibi oldu.

Adana Demirspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Cluj oldu.

Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 27 Temmuz, rövanşları ise 3 Ağustos'ta yapılacak.

3. eleme turunun kurası 24 Temmuz, play-off'ların kurası ise 7 Ağustos'ta çekilecek.

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un da UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turundaki rakipleri belli oldu.