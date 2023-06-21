İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Haziran 2023 Çarşamba / 3 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,5559
  • EURO
    25,7083
  • ALTIN
    1460.66
  • BIST100
    5243.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri belli oldu
Spor

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri belli oldu

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un da UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.

21 Haziran 2023 Çarşamba 14:27 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri belli oldu
ABONE OL

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Tirana - Dinamo Batumi eşleşmesi galibi oldu.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi La Fiorita 1967 - FC Zimbru Chisinau eşleşmesi galibi oldu.

Adana Demirspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Cluj oldu.

Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 27 Temmuz, rövanşları ise 3 Ağustos'ta yapılacak.

3. eleme turunun kurası 24 Temmuz, play-off'ların kurası ise 7 Ağustos'ta çekilecek.

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un da UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turundaki rakipleri belli oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.