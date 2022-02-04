İSTANBUL 6°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Şubat 2022 Cuma / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 25 sayı farkla devirdi
Spor

Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 25 sayı farkla devirdi

Fenerbahçe Safiport, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Beşiktaş HDI Sigorta'yı 91-66 yendi.

4 Şubat 2022 Cuma 20:36 - Güncelleme: 4 Şubat 2022 Cuma 20:36
ABONE OL

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe Safiport, sahasında Beşiktaş HDI Sigorta'yı 91-66 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, ligde çıktığı 15. maçta 14. galibiyetini aldı. Siyah-beyazlı ekip ise 17. karşılaşmasında 11. yenilgisini yaşadı.

Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakanın ilk çeyreğinde iki takım da boyalı alanı etkili kullandı. Dış atışlardan isabet sağlayamayan Beşiktaş HDI Sigorta karşısında 3 sayı çizgisinin gerisinden 3 basket kaydeden Fenerbahçe Safiport, ilk periyodu 27-13 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe Beşiktaş HDI Sigorta baskılı başladı. Uyguladığı etkili savunmayla Fenerbahçe'yi hata yapmaya zorlayan siyah-beyazlı takım, 15. dakikada farkı 6 sayıya indirdi: 32-26. Kalan bölümde pota altından üst üste sayılar bulan Fenerbahçe Safiport, soyunma odasına 43-31 üstün gitti.

Üçüncü periyotta skor üretmekte sıkıntı yaşayan Beşiktaş karşısında topu iyi paylaşan Fenerbahçe, içeriden ve dışarıdan kaydettiği basketlerle 28. dakikada farkı 28 sayıya çıkardı: 62-34. Siyah-beyazlılar, son bölümde peş peşe ürettiği sayılarla farkı biraz azaltırken Fenerbahçe, final periyoduna 66-46 önde girdi.

Son çeyrekte Iagupova'nın skorer oyunuyla farklı üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Safiport, karşılaşmadan 91-66 galip ayrıldı.

SALON: Fenerbahçe Metro Enerji

HAKEMLER: Batuhan Söylemezoğlu, Göksun Öz, İzel Deniz Pehlivan

FENERBAHÇE SAFİPORT: Olcay Çakır Turgut 9, Manolya Kurtulmuş 9, Iagupova 25, Sabally 14, Williams 16, Zahui 8, Şerife Alperi Onar 10, Tuğçe Canıtez, Stokes, Banu Şimşek, Ayşe Yılmaz

BEŞİKTAŞ HDI SİGORTA: Jakobsone, Simmons 19, Melek Uzunoğlu, İlayda Güner 2, McCall 22, İrem Naz Topuz, Özge Yavaş 8, Johnson 14, Şelale Kepenç 1, Elif Bayram, Draşkiçeviç

1. PERİYOT: 27-13

DEVRE: 43-31

3. PERİYOT: 66-46

  • fenerbahçe safiport
  • Beşiktaş HDI Sigorta
  • Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.