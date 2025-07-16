Transfer çalışmalarını tam gaz sürdüren F.Bahçe, bir transferi daha sonlandırmak üzere. Sarı-Lacivertliler, PSG forması giyen Marco Asensio anlaşma sağladı. Yetkililer, Fransız ekibiyle bonservis konusunda da el sıkıştı. F.Bahçe bu transfer operasyonu kısa süre içinde bitirmek girişimlerini de hızlandırdı. Sarı-Lacivertliler, 29 yaşındaki on numara için PSG'ye 15 milyon euro bonservis bedeli verecek. İspanyol oyuncu ise yıllık 11 milyon euro garanti ücret alacak. Başarılı oyuncu için İstanbul'da oturacağı evi bile tutuldu.

Piyasa değeri 20 milyon euro olan Asensio kariyeri boyunca çıktığı 447 resmi maçta 87 gol, 68 asist yapmayı başardı. Yetenekli oyuncu 10 numaranın yanı sıra forvet ve sağ kanatta da görev yapabiliyor. 29 yaşındaki yıldız, 2026 Dünya Kupası'nda İspanyol milli takımın kadrosunda olmayı çok istiyor. Onun için sürekli oynayabileceğini düşündüğü bir takım olan F.Bahçe'yi seçti.