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Spor

Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Hedef dünya yıldızı Heung-Min Son

Fenerbahçe'nin teknik direktör Jose Mourinho ile anlaşmasının ardından birçok dünya yıldızı sarı lacivertlilerle anılmaya başladı. Son olarak İngiliz basını Tottenham ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Heung-Min Son'un Fenerbahçe'ye gidebileceğini yazdı. İşte detaylar...

Akşam6 Haziran 2024 Perşembe 08:57 - Güncelleme:
Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Hedef dünya yıldızı Heung-Min Son
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Jose Mourinho hamlesiyle birlikte Fenerbahçe, dünyanın en önemli kuruluşlarında yıldız futbolcularıyla anılmaya başladı. Romelu Lukaku, Paulo Dybala, Raheem Sterling gibi oyuncuların ardından bambaşka bir isim gündeme geldi. Ada basınından Football365, Tottenham'da misyonunun tamamlandığını düşünen Güney Koreli hücum jokeri Heung-Min Son'un Fenerbahçe'ye gidebileceğini duyurdu. 31 yaşındaki tecrübeli futbolcunun, eski hocası Jose Mourinho ile yeni bir meydan okumaya çıkabileceği ifade edildi.

YILLIK MAAŞI 12 MİLYON EURO

Bu sezon Premier Lig'de 35 maça çıkan Son, 17 gol atıp 10 asist üretti. Kontratı 2025 Haziran'da sona erecek. Şimdiki piyasa değeri 45 milyon euro olan futbolcunun kalan 1 yıllık sözleşmesi kulübü endişelendiriyor. Kulübün para kazanabileceği 1 yıl kaldı. Tottenham Hotspur, 12 milyon euro kazancı olan Son'dan iyi bir gelirle çıkış yapabilir. F.Bahçe'nin nasıl bir bütçe ayıracağı ise merak konusu. Öte yandan yine aynı sitede forvet için iki Chelseali; Lukaku ve 22 yaşındaki Armando Broja ismi yazıldı.

4 BÖLGEYE 5 TRANSFER İSTİYOR

Bunun haricinde Balkan basınından raportba ise Jose Mourinho'nun sunduğu transfer raporuyla ilgili bir haber aktardı. Portekizli teknik adamın 4 bölge için 5 transfer istediği belirtildi. Mourinho; bir stoper, bir orta saha, bir kanat ve iki forvet oyuncusu talep etti. Bunların haricinde transfer döneminde yaşanacak gelişmelere göre bazı bölgeler için rakamın artabileceği de ifade edildi. Özellikle stoper hattında hareketli bir dönem yaşanması bekleniyor.

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