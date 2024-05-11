Fenerbahçe'de seçimli genel kurul tarihi henüz açıklanmadı. Ali Koç da aday olup olmayacağını hâlâ duyurmadı. Sarı-Lacivertliler'de önemli konularda belirsizlik devam etse de sportif direktör Mario Branco, aralıksız şekilde yeni sezon planlaması için mesai harcamaya devam ediyor.

Portekizli sportif direktör, Koç'un aday olmaması ya da aday olup seçilmemesi halinde çalışmalarını yeni yönetime sunacak. Branco, artık sadece transfer için girişimlerde bulunmuyor.

MOURİNHO SÜRPRİZİ...

Şampiyonluk şansının mucizelere kalmasının ardından teknik adam defteri de açıldı. Futbola dönmek için sabırsız Gündemdeki isim taraftarı fazlasıyla heyecanlandıracak bir hoca: Jose Mourinho...

EN SON ROMA'DA ÇALIŞTI

Branco'nun vatandaşıyla ilk teması kurup, Fenerbahçe'nin ilgisini kendisine ilettiği iddia edildi. Dünyaca ünlü teknik adam, son olarak 2021'in temmuz ayında göreve başladığı Roma'dan 16 Ocak'ta ayrılmıştı.

ROMA'YA AVRUPA KUPASI KAZANDIRDI

61 yaşındaki çalıştırıcı, Konferans Ligi'nde şampiyon olarak İtalyan ekibine tarihindeki ilk Avrupa Kupası'nı kazandırmıştı.

SUUDİLER'İN DE İLGİSİ VAR

Mourinho yaptığı son açıklamada, "Teknik direktörlük yapmak istiyorum çünkü bu hayatımın temel bir parçası. Bu olmadan mutlu olamam. İyi bir antrenman tesisi olan herhangi bir kulüpte çalışabilirim" demişti. Tecrübeli hoca için Suudi Arabistan kulüplerinin de ilgisi olduğu kaydedildi.

İNGİLTERE'DEN TALİPLER VAR

Mario Branco'nun transfer çalışmalarında ön plana çıkan isimler Kelechi Iheanacho ve Jota Silva. Leicester'dan boşa çıkacak olan Iheanacho'nun önceliği Avrupa Kupaları'nda mücadele eden bir takıma imza atmak. Nijeryalı yıldıza İngiltere'den de talipler var.

20 MİLYON EURO...

Vitoria Guimaraes'teki müthiş performansıyla Portekiz Milli Takımı'na kadar yükselen Jota da birçok kulübün gözdesi. Kulübünün 20 milyon Euro'luk teklif beklentisi bu transferi zora soksa da Mario Branco'nun temaslara devam ettiği belirtildi.

AYRILMAK İSTİYOR

Guiamares beklediği teklifi almaması halinde, yıldız futbolcu ayrılmak istediği için bu rakam mecburen aşağı inecek.

MOU'YU İKNA EDERSE...

Branco, Mourinho ile söz kesebilmesi halinde, dünyaca ünlü teknik adam sayesinde transfer çalışmalarında da işinin kolaylaşacağı görüşünde.