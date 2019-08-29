Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken sol bek takviyesi için Riza Durmisi'den vazgeçildiği ve bonservisi elinde olan Fabio Coentrao ile görüşmelere başlandığı iddia edildi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Lazio, Durmisi için Fenerbahçe'den yeni bir teklif bekliyor.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Riza Durmisi transferinden vazgeçti. Lazio'nun 5 milyon euroluk bonservis bedeli talep ettiği ve Fenerbahçe'den teklif beklediği kaydedilirken, sarı lacivertlilerin bonservisi elinde olan Fabio Coentrao'ya yöneldiği ifade edildi. Bonservisi elinde olan Portekizli futbolcuyla görüşmelerin başladığı belirtildi.

(Futbol Arena)