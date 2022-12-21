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Spor

Fenerbahçe, bordo mavililer ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe hazırlıklara başladı.

IHA21 Aralık 2022 Çarşamba 19:32 - Güncelleme:
Fenerbahçe, bordo mavililer ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdıran Fenerbahçe, lig maçında 24 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda 2 gruba ayrılan oyuncularımız 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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