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Fenerbahçe borsada Galatasaray'ı solladı

Borsada işlem gören 4 spor şirketinin değerleri son dönemde büyük değişim gösterdi.

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G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz’in, “Piyasanın en değerli şirketi G.Saray” açıklamasının ardından geçen yaklaşık 3 aylık süreçte Sarı-Kırmızılı şirketin değeri borsada büyük kayba uğradı. 6 Mayıs 2019’da 2.35 TL’yi gören G.Saray’ın hisseleri dün itibarıyla borsada 1.60 düzeyinde seyretti. Bu düşüş GSRAY koduyla işlem gören şirketin değerinde de büyük erimeye neden oldu. Şampiyonluk yaşadığı Mayıs ayında şirket değeri 1 milyar 139 milyon TL’ye kadar yükselen G.Saray’ın değeri dün itibarıyla 853 milyon TL’ye kadar geriledi.

YATIRIMCININ YÜZÜ GÜLDÜ

Buna karşılık Fenerbahçe’nin piyasa değerinde ise hızlı bir yükseliş yaşandı. ‘Fener ol’ kampanyası ve UEFA’dan olası bir yasak ihtimalinin ortadan kalkması Sarı-Lacivertli şirketin değerini büyüttü. 27 Mart 2019’da 6.06 TL’ye kadar gerileyen hisseler dün 9.1 dolayında seyretti. 908 milyon TL’lik piyasa değerine ulaşan FENER koduyla işlem gören şirket, Galatasaray’a yaklaşık 55 milyon TL fark attı. FB bu performansıyla yatırımcısını güldürdü.

TRABZONSPOR YÜKSELİŞE GEÇTİ

Borsada işlem gören diğer şirketler Beşiktaş ve Trabzonspor da büyük bir değişim gösterdi. Beşiktaş’ın uzun süredir değer kaybı yaşayan hisseleri düşüş trendini sürdürürken, Trabzonspor hızlı bir yükseliş yaşadı. 30 Nisan’da 2.53’ü gören Beşiktaş hisseleri dün itibarıyla 1.6 TL dolayında seyretti. Siyah-Beyazlılar’ın piyasa değeri de 379 milyon TL’ye kadar geriledi. 22 Mayıs 2019’da 0,83 kuruşa kadar düşen Trabzonspor ise neredeyse değerini ikiye katladı. Bordo-Mavililer’in hisseleri dün itibarıyla 1.31 TL dolayındaydı. Bu performansla piyasa değerini 304 milyon TL’ye kadar çıkartan Karadeniz ekibi, Beşiktaş’la aradaki farkı da 75 milyon TL dolayına indirdi.

(Akşam)

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