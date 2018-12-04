Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe böyle bir sezon görmedi! Son 30 yılın en kötüsü

Fenerbahçe, Türkiye'nin en üst düzey liginde 18 takımla oynanan 30 sezonda, henüz devrenin bitimine 3 maç kalmasına rağmen en kötü ilk yarı performansını sergiledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemini geçiren Fenerbahçe,  Kasımpaşa'yla 2-2 berabere kalarak başarısızlık istatistiklerine bir yenisini  daha ekledi.

Sarı-lacivertliler, ilk 14 haftada 28 puan kaybedip 14 puanda kaldı.

1959'da başlayan ve bu sezonla birlikte 30 kez 18 takımla oynanan  ligde ilk 17 haftalık periyotta Fenerbahçe hiç bu kadar kötü performans  sergilememişti.

Fenerbahçe, devrenin son 3 maçında galip gelse bile, tarihinin en kötü  ilk yarı performansını sergilemekten kurtulamayacak.

2 puanlı sistemin bile gerisinde kaldı

Fenerbahçe, galibiyete 2 puan verilen sistemin olduğu 18 takımlı lig  dönemlerinde bile hiç bu kadar kötü bir ilk yarı geçirmemişti.

Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemlerde ilk yarılarında 1963-1964,  1983-1984 ve 1984-1985'te 24'er, 1982-1983'te de 27 puan elde etmişti.

Fenerbahçe, bu sezon ilk yarının kalan 3 maçını da kazansa bile  devreyi 23 puanla kapatacak.

34 haftada 30, 14 haftada 28 puan kaybı

Fenerbahçe, geçen sezon ligin tamamında 30 puan kaybederken, bu sezon  bu rakamı şimdiden yakalamak üzere.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde geçen sezon 102 puanın  72'sini alan ve ligi 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, bu sezon 28 puan yitirdi.

Fenerbahçe, kalan 20 haftanın tamamında 3'er puan alması durumunda  geçen yılki performansını geçebilecek.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Venezuelalı askerler İstiklal Marşı´nı hep bir ağızdan okudu

Venezuelalı askerler İstiklal Marşı´nı hep bir ağızdan okudu

3600 ek gösterge son dakika haberleri memur, polis, öğretmen emekli maaşı ne kadar oldu

3600 ek gösterge son dakika haberleri memur, polis, öğretmen emekli maaşı ne kadar oldu

Soyuz MS-11 uzaya fırlatıldı

Soyuz MS-11 uzaya fırlatıldı

Son maaşı ile internetten aldı! Şimdi talebe yetişemiyor

Son maaşı ile internetten aldı! Şimdi talebe yetişemiyor

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA