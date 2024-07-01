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Spor

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'yü KAP'a bildirdi!

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün transferi konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

1 Temmuz 2024 Pazartesi 20:43 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'yü KAP'a bildirdi!
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Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün transferi için Atletico Madrid ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Sarı lacivertlilerin yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Çağlar Söyüncü'nün transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Club Atlético de Madrid ile görüşmelere başlanmıştır. " ifadeleri kullanıldı.

BONUSLARLA BİRLİKTE 10 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin Çağlar Söyüncü transferi için Atletico Madrid'e bonuslarla birlikte 10 milyon euro'luk bir ödeme yapması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında geldiği Fenerbahçe'de 16 resmi maça çıkan Çağlar Söyüncü bu karşılaşmalarda biri Galatasaray derbisinde olmak üzere 2 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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