Son Dakika Haberleri 1

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'yü kiralamak istiyor

Sezon ortasında Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü üstlenen Ersun Yanal'ın sunduğu transfer raporu doğrultusunda çalışmalarına devam eden Fenerbahçe yeni yılın bombasını patlatıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe'de gündem transfer… Ligin ikinci yarısında çıkışa geçmek isteyen sarı-lacivertliler kadroyu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Birçok ismin gündeme geldiği Fenerbahçe, önceliği savunmaya verecek. Stoper mevkiine transfer yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar'dan sonra bir başka yerli ismi gündemine aldı.

YENİ YIL SÜRPRİZİ ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ!

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe'nin hedefinde Leicester City'de forma giyen millî stoper Çağlar Söyüncü var.

TRANSFER DETAYLARI BELLİ OLDU

Büyük umutlarla gittiği Leicester City'de bir türlü forma şansı bulamayan genç oyuncu için sarı-lacivertliler Ada'ya çıkarma yapacak. İşte anlaşma kapsamındaki teklif ve transfere dair detaylar...

İKNA ÇABALARI BAŞLADI

Çağlar'ı kiralık olarak kadroya katmayı planlayan yönetim oyuncuyu da Türkiye'ye gelmeye ikna etmeye çalışıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın da Çağlar'ın transferine onay verdiği belirtildi.

Kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen Çağlar Söyüncü eğer ikna edilebilirse bu transfer için girişimler hemen başlatılacak.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Diriliş Ertuğrul 130. Bölüm 2. fragmanı izle

Diriliş Ertuğrul 130. Bölüm 2. fragmanı izle

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA