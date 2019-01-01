Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'yü kiralamak istiyor

Fenerbahçe'de gündem transfer… Ligin ikinci yarısında çıkışa geçmek isteyen sarı-lacivertliler kadroyu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Birçok ismin gündeme geldiği Fenerbahçe, önceliği savunmaya verecek. Stoper mevkiine transfer yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar'dan sonra bir başka yerli ismi gündemine aldı.

YENİ YIL SÜRPRİZİ ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ!

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe'nin hedefinde Leicester City'de forma giyen millî stoper Çağlar Söyüncü var.

TRANSFER DETAYLARI BELLİ OLDU

Büyük umutlarla gittiği Leicester City'de bir türlü forma şansı bulamayan genç oyuncu için sarı-lacivertliler Ada'ya çıkarma yapacak. İşte anlaşma kapsamındaki teklif ve transfere dair detaylar...

İKNA ÇABALARI BAŞLADI

Çağlar'ı kiralık olarak kadroya katmayı planlayan yönetim oyuncuyu da Türkiye'ye gelmeye ikna etmeye çalışıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın da Çağlar'ın transferine onay verdiği belirtildi.

Kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen Çağlar Söyüncü eğer ikna edilebilirse bu transfer için girişimler hemen başlatılacak.