Süper Lig'de Fenerbahçe, 32. hafta karşılaşmasında sahasında Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından sarı lacivertli camiada olağanüstü kongre sesleri yükseldi.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın son yönetim listesinde yer alan isimlerden Murat Salar, "Bugün geldiğimiz noktada Fenerbahçe, tarihinin en yorgun, en kırgın dönemlerinden birindedir. Bu tablo, yalnızca sahadaki başarısızlıkla açıklanamaz. Bu nedenle, Fenerbahçe'nin geleceği adına olağanüstü kongre çağrısında bulunuyorum" açıklaması yaptı.

Fenerbahçe eski yöneticilerinden Hakan Bilal Kutlualp ise "Fenerbahçe'nin önünü açın, hem de gecikmeden... Önümüzde kazanılacak şampiyonluklar var. Adaylık gerekiyorsa adayız" açıklamasında bulundu.