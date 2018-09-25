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Fenerbahçe camiasını heyecanlandıran gelişme! Ersun Yanal İstanbul'a geldi

Fenerbahçeli çok sayıda taraftarın takımın başında görmek istediği deneyimli teknik direktör Ersun Yanal, İstanbul'a geldi.

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Çok sayıda Fenerbahçe taraftarının ısrarla takımın başında görmek istediğini dile getirdiği deneyimli teknik adam Ersun Yanal, İstanbul'a geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbi maçının ardından tribünlerde adının bulunduğu tezahüratlar söylenen Ersun Yanal, Muğla Dalaman'dan kalkan uçakla saat 17:30'da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaştı.

Son olarak Trabzonspor'un başında görev yapan ve bir süredir takım çalıştırmayan 56 yaşındaki tecrübeli teknik direktör, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kendisini bekleyen araç ile havalimanından ayrıldı.

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