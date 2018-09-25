Fenerbahçe camiasını heyecanlandıran gelişme! Ersun Yanal İstanbul'a geldi

Çok sayıda Fenerbahçe taraftarının ısrarla takımın başında görmek istediğini dile getirdiği deneyimli teknik adam Ersun Yanal, İstanbul'a geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbi maçının ardından tribünlerde adının bulunduğu tezahüratlar söylenen Ersun Yanal, Muğla Dalaman'dan kalkan uçakla saat 17:30'da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaştı.

Son olarak Trabzonspor'un başında görev yapan ve bir süredir takım çalıştırmayan 56 yaşındaki tecrübeli teknik direktör, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kendisini bekleyen araç ile havalimanından ayrıldı.