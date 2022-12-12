Fenerbahçe camiasının gözü, kulağı Brezilya'da! Jorge Jesus...

2022 Dünya Kupası'nda Brezilya'nın Hırvatistan'a elenmesinin ardından görevi bırakan teknik direktör Tite'nin yerine Jorge Jesus'un isminin anılması Fenerbahçe camiasını tedirgin etti.

Dünya şampiyonluğu hasreti 20 seneye çıkan Sambacılar, yeni yapılanma için çalışmalara başladı. Brezilyalı taraftarların sosyal medyada Portekizli hoca için yüzlerce mesaj paylaşmasının yanı sıra ülke basınında önemli gazetelerinden O Globo da Jesus'u en güçlü adaylardan biri olarak gösterdi. Sabah gazetesinin haberine göre, 68 yaşındaki hocanın Brezilya'nın başına geçme ihtimali düşük.

ÖZEL ÇIKIŞ MADDESİ YOK

Fenerbahçe ile bir yıllık sözleşme imzalayan Jesus'un anlaşmasında konuşulduğu gibi "Brezilya'dan teklif alırsam giderim" diye özel bir çıkış maddesinin bulunmadığı kaydedildi. Sarı-lacivertli yönetim, her fırsatta Türkiye'de çok mutlu olduğunu vurguladığı tecrübeli çalıştırıcı ile şampiyonluk yaşayıp sonra yeni sözleşme yapmayı hedefliyor.

- YENİ BİR İDDİA DAHA: "PAZARLIKLAR BAŞLADI"

Brezilya basınından, Jorge Jesus ile ilgili bir iddia daha geldi.

Correio Braziliense'nin haberine göre; Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jesus'un temsilcisiyle görüştü. Ayrıca Palmeiras'ın hocası Abel Ferreira'nın da kapısının çalındığı aktarıldı.

Jesus için anlaşma yolunun zorlu olduğu çünkü sezon bitmeden göreve getirilmesi için tazminat ödenmesi gerektiği bildirildi. Ancak Ferreira'nın daha kolay gözüktüğü kaydedildi.