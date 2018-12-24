Fenerbahçe Caner Erkin için girişimlere başladı
Fenerbahçe, Beşiktaş'ta oynayan eski futbolcusu Caner Erkin'le anlaşmak üzere.
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi. Takvim'in haberine göre ezeli rakip Beşiktaş'tan Tolgay'ı isteyen Fenerbahçe'nin ayrıca Caner Erkin'ini de istediği hafta içinde görüşme olacağı öğrenildi.
Tolgay'ın rotası Kadıköy
Tolgay'ın Galatasaray'a gitmesine izin vermeyen Beşiktaş yönetimi, yıldız oyuncunun Fenerbahçe'ye imza atmasına karşı değil. Ama asıl sürpriz gelişme Caner Erkin'de oldu. Caner'i Eski hocası Yanal istiyor.
Caner hala Fenerbahçeli!
Gelen bilgilere göre Caner'in Fenerbahçe'ye transferi çok da düşük bir ihtimal değil. Zira Caner, Beşiktaş için sahada elinden geleni yapsa da Fenerbahçeli olduğunun bilinmesi camiada burukluğa neden oluyor. Fenerbahçe, 4-5 gün içinde Beşiktaş yönetimi ile pazarlığa oturacak.
(Takvim)
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