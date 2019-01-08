Fenerbahçe, Carlos Kameni'den kurtulmak istiyor
Fenerbahçe, senelik 2,2 milyon avro ücret verdiği Carlos Kameni'den kurtulmak için her türlü yolu deniyor.
Fenerbahçe, senelik 2,2 milyon avro ücret verdiği Carlos Kameni'den kurtulmak için her türlü yolu deniyor.
Lisansı askıya alınan Kamerunluyu satış listesine koyan sarı-lacivertliler, kiralık tekliflerine de açık. Ancak yönetim, Kameni'nin maaşının bir kısmını ödemeyi göze almış olsa da kimsenin kapıyı çaldığı yok.
34 yaşındaki Idriss Carlos Kameni'nin sözleşmesi 2020 yılında sona erecek.
(Türkiye)
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