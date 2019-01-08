Fenerbahçe, Carlos Kameni'den kurtulmak istiyor

Fenerbahçe, senelik 2,2 milyon avro ücret verdiği Carlos Kameni'den kurtulmak için her türlü yolu deniyor.

Lisansı askıya alınan Kamerunluyu satış listesine koyan sarı-lacivertliler, kiralık tekliflerine de açık. Ancak yönetim, Kameni'nin maaşının bir kısmını ödemeyi göze almış olsa da kimsenin kapıyı çaldığı yok.

34 yaşındaki Idriss Carlos Kameni'nin sözleşmesi 2020 yılında sona erecek.

(Türkiye)