Fenerbahçe, Carolo Basket'i mağlup etti
Basketbol Kadınlar FIBA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Carolo Basket'i 84-75 yendi.
Basketbol Kadınlar FIBA Avrupa Ligi B Grubu 7. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Fransa temsilcisi Carolo Basket'i 84-75 yendi.
Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla grupta dördüncü galibiyetini aldı. Carolo Basket ise dördüncü yenilgisini yaşadı.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Jasmina Uras (Sırbistan), Milosav Kaludjerovic (Karadağ), Alexandra Stan (Romanya)
Fenerbahçe: Plum 17, Birsel Vardarlı Demirmen 16, Zandalasini 2, Verameyenka 11, Vaughn 6, Hartley 30, Stokes 2, Tuğçe Canıtez, Ayşe Cora, Sottana
Carolo Basket: Bouderra 10, Filip 8, Hruscakova 8, Lewis 3, Peters 28, Chevaugeon 9, Masa, Paget 9
1. Periyot: 15-24
Devre: 41-46
3. Periyot: 69-61
Beş faulle oyundan çıkan: 37.02 Verameyenka (Fenerbahçe)
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