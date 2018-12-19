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Fenerbahçe, Carolo Basket'i mağlup etti

Basketbol Kadınlar FIBA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Carolo Basket'i 84-75 yendi.

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Basketbol Kadınlar FIBA Avrupa Ligi B Grubu 7. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Fransa temsilcisi Carolo Basket'i 84-75 yendi.
 
Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla grupta dördüncü galibiyetini aldı. Carolo Basket ise dördüncü yenilgisini yaşadı.
 
Salon: Metro Enerji
 
Hakemler: Jasmina Uras (Sırbistan), Milosav Kaludjerovic (Karadağ), Alexandra Stan (Romanya)
 
Fenerbahçe: Plum 17, Birsel Vardarlı Demirmen 16, Zandalasini 2, Verameyenka 11, Vaughn 6, Hartley 30, Stokes 2, Tuğçe Canıtez, Ayşe Cora, Sottana
 
Carolo Basket: Bouderra 10, Filip 8, Hruscakova 8, Lewis 3, Peters 28, Chevaugeon 9, Masa, Paget 9
 
1. Periyot: 15-24
 
Devre: 41-46
 
3. Periyot: 69-61
 
Beş faulle oyundan çıkan: 37.02 Verameyenka (Fenerbahçe)

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