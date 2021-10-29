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Spor

Fenerbahçe Cedric Bakambu'yu yakın takipte

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz transfer döneminde de gündemine gelen Cedric Bakambu'ya yakın takibi sürüyor. 1 Ocak'tan itibaren boşa çıkacak olan Bakambu ile yeniden temas kurulması bekleniyor.

Fanatik29 Ekim 2021 Cuma 09:15 - Güncelleme: 29 Ekim 2021 Cuma 09:15
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Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Çin Ligi'nde Beijing Guoan forması giyen Cedric Bakambu'yla ilgilenmişti. Kongolu oyuncu, yıl sonunda bitecek sözleşmesini feshetmesi halinde sarı lacivertli kulüp ile masaya oturacaktı. Ancak Bakambu, Beijing ile anlaşma sağlayamadı. Buna rağmen yönetim, Pereira'nın hâlâ istediği golcü oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Çin'de kulüplerin yaşadığı finansal kriz nedeniyle ligin ikinci yarısı ertelendi.

Sözleşme yenilemeyi düşünmeyen ve 1 Ocak'tan itibaren boşa çıkacak olan Bakambu ile önümüzdeki süreçte yeniden temas kurulabilir.

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