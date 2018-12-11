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Fenerbahçe, Cenk Alptekin’le profesyonel sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, altyapıdan yetişen Cenk Alptekin’le profesyonel sözleşme imzaladı.

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Fenerbahçe, altyapıdan yetişen Cenk Alptekin’le profesyonel sözleşme imzaladı.

Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Kulübümüzün futbol altyapısında yer alan 12 Ocak 2001 doğumlu Cenk Alptekin’le 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı.

Stoper mevkisinde oynayan genç futbolcunun imza töreninde Sportif Direktörümüz Damien Comolli ile oyuncunun ailesi yer aldı.

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