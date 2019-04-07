Fenerbahçe Cenk Tosun için harekete geçti BEŞİKTAŞ’TAN Everton’a transfer olan golcü Cenk Tosun, İngiltere’de beklentileri karşılayamamıştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, milli forvet için bizzat devreye girdiği iddia edildi.