Fenerbahçe Cenk Tosun için harekete geçti
BEŞİKTAŞ’TAN Everton’a transfer olan golcü Cenk Tosun, İngiltere’de beklentileri karşılayamamıştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, milli forvet için bizzat devreye girdiği iddia edildi.
Everton Başkanı Bill Kenwright’la yakın arkadaş olduğu ve transferde bu dostluğu kullanacağı belirtildi. 27 yaşındaki forvetin kiralanması gündemde. Finansal Fair Play sıkıntısındaki Fenerbahçe, yüksek bonservis bedellerinden uzak duruyor.
Akşam
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.