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  • Fenerbahçe cephesinde beklenmedik gelişme! Armand Lauriente transferi çıkmaza girdi
Spor

Fenerbahçe cephesinde beklenmedik gelişme! Armand Lauriente transferi çıkmaza girdi

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertli ekip, Sassuolo forması giyen Armand Lauriente ile yaptığı görüşmelerde şimdilik sonuca varamadı. İşte detaylar....

AKŞAM30 Temmuz 2025 Çarşamba 08:56 - Güncelleme:
Fenerbahçe cephesinde beklenmedik gelişme! Armand Lauriente transferi çıkmaza girdi
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Allan Saint-Maximin ve Dusan Tadic'in ayrılığı sonrasında kanatlarda eksik kalan Sarı-Lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda bu bölgedeki çalışmalarını yürütüyor. İtalyan basınında çıkan haberlere göre F.Bahçe Yönetimi'nin, Sassuolo forması giyen Armand Lauriente için kulübüyle 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardığı iddia edildi. Ancak son gelen bilgilere göre Fenerbahçe, 26'lık Fransız'ın transferinde frene bastı. Başarılı oyuncunun İngiliz ekibi Sunderland'e olan transferi de son anda iptal olmuştu. Konuyla ilgili konuşan Armand'ın menajeri, "Günümüz futbolunda paranın oyuncular ve müzakerelere dahil olan herkes için önemli olduğu doğru, ancak Armand sadece paraya bakan biri değil. Napoli'nin de bir teklifi var, bekleyip göreceğiz" dedi.

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