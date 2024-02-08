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Spor

Fenerbahçe, CEV Kupası'nda yarı finalde!

Fenerbahçe, CEV Kupası çeyrek finali rövanşında konuk ettiği Greenyard Maaseik'i 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdıran taraf oldu.

AA8 Şubat 2024 Perşembe 00:57 - Güncelleme:
Fenerbahçe, CEV Kupası'nda yarı finalde!
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Voleybol Erkekler CEV Kupası'nın çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe Parolapara, sahasında Belçika'nın Greenyard Maaseik ekibini 3-0 yendi.

İlk maçı da aynı skorla kazanan Fenerbahçe yarı finale yükseldi.

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Nikolaos Fragkakis (Yunanistan), Alin Mateizer (Romanya)

Fenerbahçe Parolapara: Ghaziani, Murat Yenipazar, Penchev, Emre Savaş, Kaan Gürbüz, Kooy, (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin)

Greenyard Maaseik: Bartos, Polak, Cox, Iribarne, Fornes, Vanker (Hanzic)

Setler: 25-20, 25-20, 25-15

Süre: 72 dakika (25, 25, 22)

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