İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8828
  • EURO
    6,5368
  • ALTIN
    293.877
  • BIST100
    118500
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de başkan Ali Koç devreye girdi, limit aşımı sorunu çözüldü!
Spor

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç devreye girdi, limit aşımı sorunu çözüldü!

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç devre arası çok açılmadan 2-3 transfer daha yapacak formülü buldu. Başkan sahibi olduğu Yapı Kredi ve bir leasing firmasıyla yapılandırma konusunda anlaşma sağladı. Kulübün harcama limiti artı 40 milyon TL oldu.

Sabah10.01.2020  09:36 - Güncelleme: 10.01.2020  09:36

Fenerbahçe'nin transfer yapmasının ardından gözler Finansal Fair Play talimatı ve harcama limitlerine çevrildi.

Transfer yapamayacağı iddia edilen Fenerbahçe, perşembe günü bu konuda önemli adımlar attı. Başkan Ali Koç'un sahibi olduğu Yapı Kredi Bankası, bir leasing firmasıyla konsorsiyum kurarak sarılacivertlilerin borçlarını yapılandırdı.

İKİNCİ YAPILANDIRMA YOLDA

Borçların hangi şartlarda, ne kadar süreli bir anlaşmayla yapılandırıldığına dair yakın zamanda resmi bir açıklama olacak.

Fenerbahçe'nin başka bir yolla borç yapılandırmasına gitmesi, mevcut bankalar birliği anlaşmasını yapmasına engel değil.

EKSİ 85 DEĞİL, ARTI 40 MİLYON TL

Sarı-lacivertlilerin bu konuyla ilgili görüşmelerini sürdürdüğü, çok yüksek ihtimalle ikinci bir yapılandırma için anlaşmanın sağlanacağı ifade edildi. Kısacası Fenerbahçe şu anda eksi 85 değil artı 40 milyon TL'de (Yaklaşık 6.2 milyon euro).

New York Times, Ukrayna uçağını İran füzesinin vurduğuna dair görüntülere ulaştığını iddia etti

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İran iddiaları reddetmişti... New York Times o görüntüleri yayımladı
İran iddiaları reddetmişti... New York Times o görüntüleri yayımladı

İran iddiaları reddetmişti... New York Times o görüntüleri yayımladı

Bu kez İsrail İHA'ları vurdu! İran öfkeli, Irak tedirgin
Bu kez İsrail İHA'ları vurdu! İran öfkeli, Irak tedirgin

Bu kez İsrail İHA'ları vurdu! İran öfkeli, Irak tedirgin

İsrail'den 'İran' çağrısı: Birlik olalım!
İsrail'den 'İran' çağrısı: Birlik olalım!

İsrail'den 'İran' çağrısı: Birlik olalım!

Korkutan açıklama: Bize karşılık verselerdi 4000-5000 kişiyi öldürecektik
Korkutan açıklama: Bize karşılık verselerdi 4000-5000 kişiyi öldürecektik

Korkutan açıklama: Bize karşılık verselerdi 4000-5000 kişiyi öldürecektik
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.