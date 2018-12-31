Fenerbahçe Christian Lema'yı istiyor

Fenerbahçe'nin Benfica'da oynama fırsatı bulamayan Arjantinli stoper Christian Lema'yı transfer etmek istediği öne sürüldü.

Şili gazetesi El Grafico'da yer alan haberde; Christian Lema için Şili'den Universidad, Arjantin'den Boca Juniors ve Türkiye'den Fenerbahçe'nin teklifleri var. 28 yaşındaki stoperin, Avrupa'da kalmak istiyorsa tek tercihi Fenerbahçe olduğunun altı çizildi.

LEMA'NIN MENAJERİ: "4 TAKIMDAN TEKLİF VAR"

Lema'nın menajeri, gazeteye yaptığı açıklamada, "Boca'nın ilgisi var doğru. Birkaç teklif daha ulaşmış Benfica'ya. Benim bildiğim 4 teklif var. Biz de seçeneklerimize bakacağız ve ardından herkesin mutlu olacağı bir karar vereceğiz." dedi.

BENFICA'DA FORMA ŞANSI BULAMADI

Newell's Old Boys altyapısında yetişen Lema, Arjantin'de Tigre, Quilmes ve Belgrano'da oynadıktan sonra bu sezon başında bonservissiz olarak Benfica'ya transfer olmuş, ancak 1 Şampiyonlar Ligi ve 1 Portekiz Ligi maçında toplam 127 dakika forma giyebilmişti.

(Sporx)