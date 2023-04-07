Fenerbahçe çıldırdı! Süper Lig'i sallayacak transfer: Dünya yıldızı geliyor

Fenerbahçe, hem Süper Lig'de hem de Avrupa kupalarında istenilen performansı sergileyememesinin ardından gelecek sezon için kadro hazırlıklarına erkenden başladı. Sarı-lacivertli ekip yaz transfer döneminde kadrosuna dünya yıldızı futbolcuyu katmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE'DE GELECEK SEZON HAZIRLIĞI BAŞLADI

Luan Peres, Joao Pedro, Jayden Oosterwolde ve Michy Batshuayi gibi birçok bu sezon kadrosuna katan sarı-lacivertliler transfer çalışmalarını sürdürüyor. Transfer çalışmalarına son hız devam eden Kanarya Chelsea'nin dünya yıldızını kadrosuna katmak için harekete geçti.

FENERBAHÇE TRANSFER İÇİN KOLLARI SIVADI

Chelsea'de yeterince forma şansı bulamayan deneyimli forvet Hakim Ziyech için Ali Koç ve ekibi kolları sıvadı. Faslı yıldızı satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler sezon sonunda transferi bitirmek istiyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Chelsea formasıyla şu ana kadar 19 resmi maça çıkan Hakim Ziyech, bunların 9'unda ilk 11'de yer aldı. Toplam 844 dakika süre alan 30 yaşındaki Faslı yıldız, 1 asistle skora etki edebildi.